В жаркие летние дни особенно хочется чего-нибудь прохладного и освежающего. Домашний ягодный коктейль с лимоном, мятой и льдом готовится всего за несколько минут и прекрасно утоляет жажду. Для него можно использовать любимые сезонные ягоды или те, что уже есть в морозильной камере. Такой напиток станет отличным дополнением к семейному обеду, пикнику или вечернему отдыху на террасе.

Идея приготовления прохладного коктейля опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Ингредиенты:

ежевика, малина или черная смородина – 1 стакан

мед – 2 ст.л.

холодная вода – 300 мл.

тоник или газированная вода – 300 мл.

лимон – 1 шт.

свежая мята – горсть листиков

лед – по вкусу

Способ приготовления:

1. Положите ягоды в чашу блендера, добавьте мед и измельчите до однородного пюре.

2. Если хотите получить более нежную текстуру, протрите ягодную массу через сито, чтобы удалить мелкие косточки.

3. Выжмите сок из лимона.

4. Перелейте ягодный пюре в большой кувшин, добавьте лимонный сок, холодную воду и тоник или газированную воду. Хорошо перемешайте.

5. Добавьте в напиток много кубиков льда.

6. Добавьте листики свежей мяты и несколько тонких ломтиков лимона для аромата и красивой подачи.

7. Еще раз аккуратно перемешайте и сразу разлейте коктейль по высоким стаканам.

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