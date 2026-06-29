Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
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Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды
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В жаркие летние дни особенно хочется чего-нибудь прохладного и освежающего. Домашний ягодный коктейль с лимоном, мятой и льдом готовится всего за несколько минут и прекрасно утоляет жажду. Для него можно использовать любимые сезонные ягоды или те, что уже есть в морозильной камере. Такой напиток станет отличным дополнением к семейному обеду, пикнику или вечернему отдыху на террасе.

Идея приготовления прохладного коктейля опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.

Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды

Ингредиенты:

  • ежевика, малина или черная смородина – 1 стакан
  • мед – 2 ст.л.
  • холодная вода – 300 мл.
  • тоник или газированная вода – 300 мл.
  • лимон – 1 шт.
  • свежая мята – горсть листиков
  • лед – по вкусу

Способ приготовления:

Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды

1. Положите ягоды в чашу блендера, добавьте мед и измельчите до однородного пюре.

2. Если хотите получить более нежную текстуру, протрите ягодную массу через сито, чтобы удалить мелкие косточки.

3. Выжмите сок из лимона.

Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды

4. Перелейте ягодный пюре в большой кувшин, добавьте лимонный сок, холодную воду и тоник или газированную воду. Хорошо перемешайте.

5. Добавьте в напиток много кубиков льда.

Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды

6. Добавьте листики свежей мяты и несколько тонких ломтиков лимона для аромата и красивой подачи.

7. Еще раз аккуратно перемешайте и сразу разлейте коктейль по высоким стаканам.

Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды

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