Рецепт освежающего летнего коктейля, который легко приготовить дома: идеальный напиток для жаркой погоды
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В жаркие летние дни особенно хочется чего-нибудь прохладного и освежающего. Домашний ягодный коктейль с лимоном, мятой и льдом готовится всего за несколько минут и прекрасно утоляет жажду. Для него можно использовать любимые сезонные ягоды или те, что уже есть в морозильной камере. Такой напиток станет отличным дополнением к семейному обеду, пикнику или вечернему отдыху на террасе.
Идея приготовления прохладного коктейля опубликована на странице фудблогера ask edith в Instagram.
Ингредиенты:
- ежевика, малина или черная смородина – 1 стакан
- мед – 2 ст.л.
- холодная вода – 300 мл.
- тоник или газированная вода – 300 мл.
- лимон – 1 шт.
- свежая мята – горсть листиков
- лед – по вкусу
Способ приготовления:
1. Положите ягоды в чашу блендера, добавьте мед и измельчите до однородного пюре.
2. Если хотите получить более нежную текстуру, протрите ягодную массу через сито, чтобы удалить мелкие косточки.
3. Выжмите сок из лимона.
4. Перелейте ягодный пюре в большой кувшин, добавьте лимонный сок, холодную воду и тоник или газированную воду. Хорошо перемешайте.
5. Добавьте в напиток много кубиков льда.
6. Добавьте листики свежей мяты и несколько тонких ломтиков лимона для аромата и красивой подачи.
7. Еще раз аккуратно перемешайте и сразу разлейте коктейль по высоким стаканам.
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