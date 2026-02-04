Рулет из лаваша с крабовой начинкой: рецепт очень вкусной и бюджетной закуски
Лаваш – лучшая основа для бюджетных, легких и вкусных закусок. Еще из него можно сделать пироги, булочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытного рулета из лаваша, с крабовой начинкой.
Ингредиенты:
- Лаваш 1 лист
- Плавленые сырки 2 шт
- Майонез 1 ст. л.
- Крабовые палочки 10 шт
- Яйца (вареные) 3-4 шт
- Огурец 1 шт
- Чеснок 1 зубчик
Способ приготовления:
1. Крабовые палочки, плавленый сырок натри на мелкую терку. Отваренные яйца на крупную.
2. Огурец нарезать овощечисткой на тонкие слайсы. Плавленый сырок смешать с майонезом и чесноком.
3. Лист лаваша смазать сырком с майонезом, выложить на один край слайсы огурца, края подровнять, посередине натертые яйца, в другой конец крабовые палочки.
4. Сверните лаваш плотным рулетом и поставь в холодильник на 30 минут, чтобы он стабилизировался и легче нарезался. Порежьте и подавайте.
