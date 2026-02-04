Лаваш – лучшая основа для бюджетных, легких и вкусных закусок. Еще из него можно сделать пироги, булочки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сытного рулета из лаваша, с крабовой начинкой.

Ингредиенты:

Лаваш 1 лист

Плавленые сырки 2 шт

Майонез 1 ст. л.

Крабовые палочки 10 шт

Яйца (вареные) 3-4 шт

Огурец 1 шт

Чеснок 1 зубчик

Способ приготовления:

1. Крабовые палочки, плавленый сырок натри на мелкую терку. Отваренные яйца на крупную.

2. Огурец нарезать овощечисткой на тонкие слайсы. Плавленый сырок смешать с майонезом и чесноком.

3. Лист лаваша смазать сырком с майонезом, выложить на один край слайсы огурца, края подровнять, посередине натертые яйца, в другой конец крабовые палочки.

4. Сверните лаваш плотным рулетом и поставь в холодильник на 30 минут, чтобы он стабилизировался и легче нарезался. Порежьте и подавайте.

