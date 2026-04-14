Все рецепты
Салат из пекинской капусты "Анна": рецепт блюда для праздничного стола
Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из нее можно делать голубцы, они будут вкуснее, чем классические.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты "Анна".
Ингредиенты:
- капуста пекинская
- кукуруза
- яйца вареные
- сыр твердый
- крабовые палочки
- майонез
- специи
Способ приготовления:
1. Нарежьте мелко капусту. Сыр натрите, крабовые палочки и яйца кубиком мелким.
2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.
