Пекинская капуста – лучший овощ для приготовления вкусных салатов, закусок. Еще из нее можно делать голубцы, они будут вкуснее, чем классические.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного и легкого салата из пекинской капусты "Анна".

Ингредиенты:

капуста пекинская

кукуруза

яйца вареные

сыр твердый

крабовые палочки

майонез

специи

Способ приготовления:

1. Нарежьте мелко капусту. Сыр натрите, крабовые палочки и яйца кубиком мелким.

2. Добавьте кукурузу, майонез, специи и перемешайте.

