Куриное филе – лучший продукт не только для котлет и отбивных, но и вкусных салатов и закусок. Еще из него получатся вкусные намазки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с грибами и ананасами.

Ингредиенты:

куриное филе 1 шт.

грибы маринованные 150 г

сыр сулугуни 150 г

сухарики с беконом 100 г

Способ приготовления:

1. Куриное филе отвариваем, как на бульон и оставляем в нем до полного остывания, так филе будет нежным.

2. Тогда филе нарезаем кубиком, добавляем нарезанные грибочком сулугуни и сухарики (перед подачей на стол), заправляем майонезом, соль и перец по вкусу.

