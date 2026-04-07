Салат "Пикантный" для пасхального стола: делимся легким рецептом
Куриное филе – лучший продукт не только для котлет и отбивных, но и вкусных салатов и закусок. Еще из него получатся вкусные намазки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного салата из филе, с грибами и ананасами.
Ингредиенты:
- куриное филе 1 шт.
- грибы маринованные 150 г
- сыр сулугуни 150 г
- сухарики с беконом 100 г
Способ приготовления:
1. Куриное филе отвариваем, как на бульон и оставляем в нем до полного остывания, так филе будет нежным.
2. Тогда филе нарезаем кубиком, добавляем нарезанные грибочком сулугуни и сухарики (перед подачей на стол), заправляем майонезом, соль и перец по вкусу.
