Салат "Снежный краб" для праздничного стола: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
336
Рецепт блюда

Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Еще из них можно делать запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с кукурузой и яйцами.

Ингредиенты: 

  • Снежный краб – 250 г
  • Яйца – 4 шт
  • Кукуруза – 1 банка
  • Зеленый лук
  • Соль, перец – по вкусу
  • Майонез – для заправки

Способ приготовления: 

1. Смешать нарезанный краб, яйца, кукурузу и зеленый лук.

2. Добавить майонез, посолить и поперчить.

3. Хорошо перемешать и подать охлажденным. Или соберите слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, лук, кукуруза, майонез.

