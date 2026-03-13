Все рецепты
Салат "Снежный краб" для праздничного стола: самый простой рецепт вкусного блюда
Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Еще из них можно делать запеканки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с кукурузой и яйцами.
Ингредиенты:
- Снежный краб – 250 г
- Яйца – 4 шт
- Кукуруза – 1 банка
- Зеленый лук
- Соль, перец – по вкусу
- Майонез – для заправки
Способ приготовления:
1. Смешать нарезанный краб, яйца, кукурузу и зеленый лук.
2. Добавить майонез, посолить и поперчить.
3. Хорошо перемешать и подать охлажденным. Или соберите слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, лук, кукуруза, майонез.
