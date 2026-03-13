Крабовые палочки – универсальный продукт для приготовления вкусных закусок и салатов. Еще из них можно делать запеканки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного крабового салата, с кукурузой и яйцами.

Ингредиенты:

Снежный краб – 250 г

Яйца – 4 шт

Кукуруза – 1 банка

Зеленый лук

Соль, перец – по вкусу

Майонез – для заправки

Способ приготовления:

1. Смешать нарезанный краб, яйца, кукурузу и зеленый лук.

2. Добавить майонез, посолить и поперчить.

3. Хорошо перемешать и подать охлажденным. Или соберите слоями: крабовые палочки, майонез, яйца, майонез, лук, кукуруза, майонез.

