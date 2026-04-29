Домашняя пицца – лучший вариант сытного перекуса и блюда для ужина. Готовить тесто можно на любом тесте и даже просто на лаваше. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы на жидком тесте на сковороде.

Ингредиенты:

Начинка:

курица + ананас + кукуруза + сыр

Тесто:

4 ст. л. сметаны

4 ст. л. майонеза

2 яйца

8-9 ст. л. муки

Способ приготовления:

1. Все смешали и тесто готово.

2. Выливаем на сковороду, добавляем начинку, накрываем крышкой.

3. Готовим на медленном огне до золотистой корочки до золотистой корочки и тягучего сыра сверху.

