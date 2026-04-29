Самая ленивая гавайская пицца без замеса теста на сковороде: готовится всего 10 минут

Ирина Мельниченко
Домашняя пицца – лучший вариант сытного перекуса и блюда для ужина. Готовить тесто можно на любом тесте и даже просто на лаваше. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы на жидком тесте на сковороде.

Ингредиенты: 

Начинка

  • курица + ананас + кукуруза + сыр

Тесто: 

  • 4 ст. л. сметаны
  • 4 ст. л. майонеза
  • 2 яйца
  • 8-9 ст. л. муки

Способ приготовления: 

1. Все смешали и тесто готово. 

2. Выливаем на сковороду, добавляем начинку, накрываем крышкой. 

3. Готовим на медленном огне до золотистой корочки до золотистой корочки и тягучего сыра сверху.

