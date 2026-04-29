Самая ленивая гавайская пицца без замеса теста на сковороде: готовится всего 10 минут
Домашняя пицца – лучший вариант сытного перекуса и блюда для ужина. Готовить тесто можно на любом тесте и даже просто на лаваше. Для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной и сочной пиццы на жидком тесте на сковороде.
Ингредиенты:
Начинка:
- курица + ананас + кукуруза + сыр
Тесто:
- 4 ст. л. сметаны
- 4 ст. л. майонеза
- 2 яйца
- 8-9 ст. л. муки
Способ приготовления:
1. Все смешали и тесто готово.
2. Выливаем на сковороду, добавляем начинку, накрываем крышкой.
3. Готовим на медленном огне до золотистой корочки до золотистой корочки и тягучего сыра сверху.
