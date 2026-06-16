Самое вкусно домашнее клубничное мороженое: понадобится всего три ингредиента для десерта
1 минута
2,0 т.
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Домашние мороженое – лучший летний десерт, который любят все. Готовить его можно из сливок и просто из ягод, фруктов.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого с клубникой, которое готовится очень просто.
Ингредиенты:
- сгущенное молоко 300-350 г
- клубника 300 г
- сливки 33 % 500 мл
Способ приготовления:
1. Клубнику измельчить до состояния пюре.
2. Сливки жирные взбить до густой пышной массы, затем добавить сгущенное молоко, клубничное пюре и снова взбивать до однородности минуту.
3. Массу перекладываем в форму, сверху накрываем пищевой пленкой и перекладываем в морозильную камеру до полного застывания.
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