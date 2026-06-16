Домашние мороженое – лучший летний десерт, который любят все. Готовить его можно из сливок и просто из ягод, фруктов.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого с клубникой, которое готовится очень просто.

Ингредиенты:

сгущенное молоко 300-350 г

клубника 300 г

сливки 33 % 500 мл

Способ приготовления:

1. Клубнику измельчить до состояния пюре.

2. Сливки жирные взбить до густой пышной массы, затем добавить сгущенное молоко, клубничное пюре и снова взбивать до однородности минуту.

3. Массу перекладываем в форму, сверху накрываем пищевой пленкой и перекладываем в морозильную камеру до полного застывания.

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