Самое вкусно домашнее клубничное мороженое: понадобится всего три ингредиента для десерта

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,0 т.
Рецепт мороженого
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Домашние мороженое – лучший летний десерт, который любят все. Готовить его можно из сливок и просто из ягод, фруктов.

Самое вкусно домашнее клубничное мороженое: понадобится всего три ингредиента для десерта

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного домашнего мороженого с клубникой, которое готовится очень просто.

Ингредиенты:

  • сгущенное молоко 300-350 г
  • клубника 300 г
  • сливки 33 % 500 мл

Способ приготовления:

1. Клубнику измельчить до состояния пюре.

Самое вкусно домашнее клубничное мороженое: понадобится всего три ингредиента для десерта

2. Сливки жирные взбить до густой пышной массы, затем добавить сгущенное молоко, клубничное пюре и снова взбивать до однородности минуту.

Самое вкусно домашнее клубничное мороженое: понадобится всего три ингредиента для десерта

3. Массу перекладываем в форму, сверху накрываем пищевой пленкой и перекладываем в морозильную камеру до полного застывания.

Самое вкусно домашнее клубничное мороженое: понадобится всего три ингредиента для десерта

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