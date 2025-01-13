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Самый быстрый домашний майонез за 3 минуты: делимся рецептом
Самый простой и вкусный домашний соус – майонез. Готовить его можно из сырых и вареных яиц, добавив масло, специи.
Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего майонеза из сырых яиц.
Ингредиенты:
- масло 350 мл
- яйца 2 шт.
- уксус 2 ч.л
- соль 1 ч.л
- горчица 2 ч.л
Способ приготовления:
1. Наливаем масло в чашу блендера, затем яйца, затем уксус, соль и горчица.
2. Окунаем блендер и не вынимая пару секунд блендер, а затем поднимая и опуская блендерим 2 минуты.
Совет: для более сладкого вкуса можно добавить сахар!
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