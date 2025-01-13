Самый простой и вкусный домашний соус – майонез. Готовить его можно из сырых и вареных яиц, добавив масло, специи.

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Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего майонеза из сырых яиц.

Ингредиенты:

масло 350 мл

яйца 2 шт.

уксус 2 ч.л

соль 1 ч.л

горчица 2 ч.л

Способ приготовления:

1. Наливаем масло в чашу блендера, затем яйца, затем уксус, соль и горчица.

2. Окунаем блендер и не вынимая пару секунд блендер, а затем поднимая и опуская блендерим 2 минуты.

Совет: для более сладкого вкуса можно добавить сахар!

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