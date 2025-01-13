Самый быстрый домашний майонез за 3 минуты: делимся рецептом

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
1 минута
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Самый быстрый домашний майонез за 3 минуты: делимся рецептом

Самый простой и вкусный домашний соус – майонез. Готовить его можно из сырых и вареных яиц, добавив масло, специи.

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Вкусный майонез

Наталья Татаринцева поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и легкого домашнего майонеза из сырых яиц.

Рецепт соуса

Ингредиенты:

  • масло 350 мл
  • яйца 2 шт.
  • уксус 2 ч.л
  • соль 1 ч.л
  • горчица 2 ч.л

Способ приготовления:

1. Наливаем масло в чашу блендера, затем яйца, затем уксус, соль и горчица.

Ингредиенты для соуса

2. Окунаем блендер и не вынимая пару секунд блендер, а затем поднимая и опуская блендерим 2 минуты.

Как приготовить майонез

Совет: для более сладкого вкуса можно добавить сахар!

Готовый майонез

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