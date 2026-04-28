Завтрак – главный прием пищи за весь день, по мнению специалистов. И, на завтрак лучше всего есть белковую еду, а также клетчатку – овощи, ягоды.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного белкового завтрака из лаваша и сыра, всего за 5 минут.

Ингредиенты:

лаваш

яйца

зернистый сыр

зелень

Способ приготовления:

1. Взбейте яйца с сыром. Вылейте на сковороду, дайте прихватиться.

2. Сверху выложите лаваш, переверните, добавьте еще сыр и зелень.

Подавайте со свежими овощами, квашеной капустой!

