Самый легкий белковый завтрак за 5 минут и без лишних заморочек: делимся лучшим рецептом
Завтрак – главный прием пищи за весь день, по мнению специалистов. И, на завтрак лучше всего есть белковую еду, а также клетчатку – овощи, ягоды.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного белкового завтрака из лаваша и сыра, всего за 5 минут.
Ингредиенты:
- лаваш
- яйца
- зернистый сыр
- зелень
Способ приготовления:
1. Взбейте яйца с сыром. Вылейте на сковороду, дайте прихватиться.
2. Сверху выложите лаваш, переверните, добавьте еще сыр и зелень.
Подавайте со свежими овощами, квашеной капустой!
