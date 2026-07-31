Самый удачный бисквит из четырех яиц: делимся простым рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,3 т.
Как приготовить идеальный бисквит
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Бисквит – идеальная основа для вкусных тортов, пирожных. Для того, чтобы бисквит был высоким и пышным, достаточно будет всего лишь 4 яйца.

Удачный бисквит

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и высокого, вкусного бисквита из 4 яиц. 

Ингредиенты: 

  • Яйца 4 шт.
  • Сахар 155 г.
  • Соль щепотка.
  • Мука 155 г.
  • Кукурузный крахмал 25 г.
  • Разрыхлитель 1 ч. л.
  • Растительное масло 40 мл.
  • Кипяток 50 мл.

Способ приготовления: 

1. К яйцам добавляем сахар и щепотку соли, взбиваем до пышной светлой консистенции (7-10 минут).

Приготовление теста

2. Сюда всыпаем просеянную муку, крахмал и разрыхлитель, все перемешиваем. Добавляем растительное масло и вливаем кипяток.

Готовое тесто

2. Форму обматываем фольгой и выстилаем пергаментом, выливаем тесто и ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут (до сухой зубочистки).

Готовый бисквит

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