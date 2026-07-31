Бисквит – идеальная основа для вкусных тортов, пирожных. Для того, чтобы бисквит был высоким и пышным, достаточно будет всего лишь 4 яйца.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень удачного и высокого, вкусного бисквита из 4 яиц.

Ингредиенты:

Яйца 4 шт.

Сахар 155 г.

Соль щепотка.

Мука 155 г.

Кукурузный крахмал 25 г.

Разрыхлитель 1 ч. л.

Растительное масло 40 мл.

Кипяток 50 мл.

Способ приготовления:

1. К яйцам добавляем сахар и щепотку соли, взбиваем до пышной светлой консистенции (7-10 минут).

2. Сюда всыпаем просеянную муку, крахмал и разрыхлитель, все перемешиваем. Добавляем растительное масло и вливаем кипяток.

2. Форму обматываем фольгой и выстилаем пергаментом, выливаем тесто и ставим в разогретую до 180 градусов духовку примерно на 40 минут (до сухой зубочистки).

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