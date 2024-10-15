С первого взгляда может показаться, что в приготовлении макарон нет ничего сложного. Но на самом деле, их очень легко переварить или наоборот оставить слишком сырыми. В результате вы получите целую кастрюлю испорченных макарон и такое же настроение.

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Чтобы этого никогда не случалось, следует знать, сколько времени должны готовиться макароны. Как оказалось, для этого есть даже специальный лайфхак. О нем в TikTok рассказала пользователь Стеф Поллак

Этот лайфхак состоит в том, что спагетти следует варить только в течение 2 минут. Затем кастрюлю накрываем крышкой, выключаем нагрев и оставляем на время, указанное на упаковке, отняв от него 2 минуты.

Благодаря этому простому приему ваши макароны всегда получатся идеальными. Все они будут проварены равномерно и никогда не разварятся. Помимо этого спагетти не будет слипаться и образовывать один сплошной слой. Это просто идеальный способ варки макарон, справиться с которым способен даже новичок.

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