Бисквит – идеальная основа для приготовления вкусных тортов, а также пышных и легких десертов. Для того, чтобы бисквит был высоким и пышным, кулинары советуют готовить его из 5 яиц, очень важно – чтобы они были холодными, а посуда в которой вы будете их взбивать – сухой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, а главное – удачного домашнего бисквита.

Ингредиенты:

яйца 5 шт.

ванильный сахар или ванильный экстракт

сахар 150 г

мука 150 г

Способ приготовления:

1. В миску разбейте холодные яйца, добавьте к яйцам ванильный экстракт, весь сахар и миксером на быстрых оборотах взбивайте яйца 15 минут.

2. После, добавьте в два этапа просеянную муку, и осторожно лопаткой снизу вверх перемешайте тесто.

3. Застелите форму для запекания снизу фольгой и вылейте туда тесто, разровняйте тесто палочкой и выпекайте в разогретой духовке при 180 С 40 минут.

4. После выключения духовки, не открывайте духовке до 10 минут. Затем проверьте бисквит на готовность палочкой, и ждите, пока он остынет в кольце, перевернутый. И только после достаньте бисквит из кольца, замотайте его пищевой пленкой и оставьте в холодильнике на стабилизацию, только потом разрежьте его на коржи.

