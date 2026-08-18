Острый перец – лучшая основа для вкусных соусов к мясу. Для того, чтобы соус был густым, кулинары советуют добавить крахмал.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, острого соуса из перцев, чеснока и со специями.

Ингредиенты (на 4 банки по 380 мл):

700 г сладкого перца (очищенного)

300 г острого перца (очищенного) – чем больше семян оставите, тем острее будет, я оставляла примерно четверть

100 г чеснока

50 г соли

700 г сахара

50 г кукурузного крахмала

200 мл воды

400 мл яблочного уксуса

Способ приготовления:

1. Овощи пропускаем через мясорубку.

2. Доводим до кипения, добавляем соль и сахар, варим 10 минут.

3. Крахмал растворяем в воде, добавляем вместе с уксусом и варим еще 7-10 минут.

Разлейте по стерилизованным баночкам!

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