Сладкий соус "Чили" на зиму для настоящих любителей остренького: идеально к мясу
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Острый перец – лучшая основа для вкусных соусов к мясу. Для того, чтобы соус был густым, кулинары советуют добавить крахмал.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, острого соуса из перцев, чеснока и со специями.
Ингредиенты (на 4 банки по 380 мл):
- 700 г сладкого перца (очищенного)
- 300 г острого перца (очищенного) – чем больше семян оставите, тем острее будет, я оставляла примерно четверть
- 100 г чеснока
- 50 г соли
- 700 г сахара
- 50 г кукурузного крахмала
- 200 мл воды
- 400 мл яблочного уксуса
Способ приготовления:
1. Овощи пропускаем через мясорубку.
2. Доводим до кипения, добавляем соль и сахар, варим 10 минут.
3. Крахмал растворяем в воде, добавляем вместе с уксусом и варим еще 7-10 минут.
Разлейте по стерилизованным баночкам!
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