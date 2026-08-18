Сладкий соус "Чили" на зиму для настоящих любителей остренького: идеально к мясу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
351
Соус 'Чили'
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Острый перец – лучшая основа для вкусных соусов к мясу. Для того, чтобы соус был густым, кулинары советуют добавить крахмал. 

Как приготовить соус из острого перца

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного, острого соуса из перцев, чеснока и со специями. 

Ингредиенты (на 4 банки по 380 мл):

  • 700 г сладкого перца (очищенного)
  • 300 г острого перца (очищенного) – чем больше семян оставите, тем острее будет, я оставляла примерно четверть
  • 100 г чеснока
  • 50 г соли
  • 700 г сахара
  • 50 г кукурузного крахмала
  • 200 мл воды
  • 400 мл яблочного уксуса

Способ приготовления: 

1. Овощи пропускаем через мясорубку.

Ингредиенты для соуса

2. Доводим до кипения, добавляем соль и сахар, варим 10 минут.

Сколько варить соус

3. Крахмал растворяем в воде, добавляем вместе с уксусом и варим еще 7-10 минут. 

Зачем добавлять крахмал в соус

Разлейте по стерилизованным баночкам!

Готовый соус

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