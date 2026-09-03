Сливочная паста с шампиньонами и помидорами: рецепт блюда на любой случай
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Сливочная паста с шампиньонами и вялеными помидорами готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Всего за несколько этапов обычные макароны превращаются в ароматное блюдо с нежным соусом. Такой вариант подойдет и для обычного ужина, и для случая, когда хочется приготовить что-то поинтереснее без лишних усилий.
Идея приготовления пасты с шампиньонами и томатами опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.
Ингредиенты:
- шампиньоны – 250 г
- вяленые помидоры – 50 г
- сливки – 200 мл
- макароны – 200 г
- чеснок – 2-3 зубчика
- соль – по вкусу
- чёрный молотый перец – по вкусу
- сливочное масло – для обжаривания
- растительное масло – для обжаривания
- пармезан – для подачи
Способ приготовления:
1. Сначала отварите макароны в подсоленной воде до состояния, когда они остаются слегка упругими. Перед тем как слить воду, отберите примерно половину половника жидкости и оставьте ее для соуса.
2. Шампиньоны очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и сливочного масла.
3. Выложите грибы и обжаривайте на среднем или сильном огне, пока они не подрумянятся и не выпарят лишнюю влагу.
4. Посолите и поперчите шампиньоны. Затем добавьте измельченный чеснок и нарезанные вяленые помидоры. Перемешайте и готовьте ещё примерно 1-2 минуты, чтобы чеснок отдал аромат, а помидоры прогрелись.
5. Влейте в сковороду сливки и добавьте немного воды, в которой варились макароны. Перемешайте и прогрейте соус несколько минут на небольшом огне. Он должен стать однородным и немного загустеть.
6. Переложите готовые макароны прямо в сковороду с соусом. Хорошо перемешайте, чтобы сливочная масса равномерно распределилась между макаронами, грибами и помидорами. Если соус получился слишком густым, добавьте еще немного воды, в которой варились макароны.
7. Готовую пасту разложите по тарелкам и щедро посыпьте тертым пармезаном. Подавать ее лучше всего сразу, пока соус остается нежным, а блюдо – горячим и ароматным.
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