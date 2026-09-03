Сливочная паста с шампиньонами и помидорами: рецепт блюда на любой случай

Сливочная паста с шампиньонами и вялеными помидорами готовится быстро и не требует сложных ингредиентов. Всего за несколько этапов обычные макароны превращаются в ароматное блюдо с нежным соусом. Такой вариант подойдет и для обычного ужина, и для случая, когда хочется приготовить что-то поинтереснее без лишних усилий.

Идея приготовления пасты с шампиньонами и томатами опубликована на странице shevetovskaya в Instagram.

Ингредиенты:

шампиньоны – 250 г

вяленые помидоры – 50 г

сливки – 200 мл

макароны – 200 г

чеснок – 2-3 зубчика

соль – по вкусу

чёрный молотый перец – по вкусу

сливочное масло – для обжаривания

растительное масло – для обжаривания

пармезан – для подачи

Способ приготовления:

1. Сначала отварите макароны в подсоленной воде до состояния, когда они остаются слегка упругими. Перед тем как слить воду, отберите примерно половину половника жидкости и оставьте ее для соуса.

2. Шампиньоны очистите и нарежьте тонкими ломтиками. Разогрейте сковороду, добавьте немного растительного масла и сливочного масла.

3. Выложите грибы и обжаривайте на среднем или сильном огне, пока они не подрумянятся и не выпарят лишнюю влагу.

4. Посолите и поперчите шампиньоны. Затем добавьте измельченный чеснок и нарезанные вяленые помидоры. Перемешайте и готовьте ещё примерно 1-2 минуты, чтобы чеснок отдал аромат, а помидоры прогрелись.

5. Влейте в сковороду сливки и добавьте немного воды, в которой варились макароны. Перемешайте и прогрейте соус несколько минут на небольшом огне. Он должен стать однородным и немного загустеть.

6. Переложите готовые макароны прямо в сковороду с соусом. Хорошо перемешайте, чтобы сливочная масса равномерно распределилась между макаронами, грибами и помидорами. Если соус получился слишком густым, добавьте еще немного воды, в которой варились макароны.

7. Готовую пасту разложите по тарелкам и щедро посыпьте тертым пармезаном. Подавать ее лучше всего сразу, пока соус остается нежным, а блюдо – горячим и ароматным.

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