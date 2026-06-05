Сочная и вкусная закуска из помидоров за 5 минут: идеально к мясу

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
417
Рецепт салата
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Если вы хотите приготовить вкусную, легкую закуску, идеальной основой для этого будут сочные помидоры. Для яркого вкуса добавьте зелень, сыр, чеснок, масло.

Сочная и вкусная закуска из помидоров за 5 минут: идеально к мясу

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с зеленью и маслом.

Ингредиенты:

  • Помидоры крупные 3-4 шт.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Укроп (петрушка)

Заправка:

  • Оливковое масло 3-4 ст.л
  • Лимонный сок 1 ст.л
  • Прованские травы 0,5 ч.л
  • Базилик 0,5 ч.л
  • Чеснок 3-4 зуб.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезаем кольцами, перекладываем кольцами лука.

Сочная и вкусная закуска из помидоров за 5 минут: идеально к мясу

2. Заливаем заправкой, оставляем мариноваться на полчаса и подаем.

Сочная и вкусная закуска из помидоров за 5 минут: идеально к мясу

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