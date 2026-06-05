Сочная и вкусная закуска из помидоров за 5 минут: идеально к мясу
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Если вы хотите приготовить вкусную, легкую закуску, идеальной основой для этого будут сочные помидоры. Для яркого вкуса добавьте зелень, сыр, чеснок, масло.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с зеленью и маслом.
Ингредиенты:
- Помидоры крупные 3-4 шт.
- Лук репчатый 1 шт.
- Укроп (петрушка)
Заправка:
- Оливковое масло 3-4 ст.л
- Лимонный сок 1 ст.л
- Прованские травы 0,5 ч.л
- Базилик 0,5 ч.л
- Чеснок 3-4 зуб.
Способ приготовления:
1. Помидоры нарезаем кольцами, перекладываем кольцами лука.
2. Заливаем заправкой, оставляем мариноваться на полчаса и подаем.
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