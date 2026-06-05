Если вы хотите приготовить вкусную, легкую закуску, идеальной основой для этого будут сочные помидоры. Для яркого вкуса добавьте зелень, сыр, чеснок, масло.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной закуски из помидоров, с зеленью и маслом.

Ингредиенты:

Помидоры крупные 3-4 шт.

Лук репчатый 1 шт.

Укроп (петрушка)

Заправка:

Оливковое масло 3-4 ст.л

Лимонный сок 1 ст.л

Прованские травы 0,5 ч.л

Базилик 0,5 ч.л

Чеснок 3-4 зуб.

Способ приготовления:

1. Помидоры нарезаем кольцами, перекладываем кольцами лука.

2. Заливаем заправкой, оставляем мариноваться на полчаса и подаем.

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