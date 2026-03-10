Все рецепты
Сочные крабовые котлеты с кабачком и сыром: рецепт сытного блюда за считанные минуты
Домашние, сочные котлеты можно готовить не только из мясного фарша, но и идеальной основой будут овощи, например, кабачки, морковь. А также вместо мяса отлично подойдут крабовые палочки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких котлет из крабовых палочек, с тертым кабачком.
Ингредиенты:
- 400 г кабачка (натираем на крупную терку, солим, через 20 мин отжимаем сок)
- 100 г моцареллы (натираем на мелкую терку)
- 250 г крабовых палочек (натираем на мелкую терку)
- 5 ст. ложек муки
- 1 яйцо
- 3 ростка зеленого лука (мелко нарезать)
- специи по вкусу
- вкусно подавать с соусом сладкий Чили
Способ приготовления:
1. Кабачок натираем, солим, оставляем на 20 мин и отжимаем сок. Добавляем натертые на мелкую терку крабовые палочки, натертую на мелкую терку моцареллу, яйцо, зелень и специи. Добавляем 5 столовых ложек муки, перемешиваем до густой массы.
2. Формируем котлетки мокрыми руками.
3. Жарим до золотистости под крышкой.
Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!
