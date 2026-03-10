Домашние, сочные котлеты можно готовить не только из мясного фарша, но и идеальной основой будут овощи, например, кабачки, морковь. А также вместо мяса отлично подойдут крабовые палочки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и легких котлет из крабовых палочек, с тертым кабачком.

Ингредиенты:

400 г кабачка (натираем на крупную терку, солим, через 20 мин отжимаем сок)

100 г моцареллы (натираем на мелкую терку)

250 г крабовых палочек (натираем на мелкую терку)

5 ст. ложек муки

1 яйцо

3 ростка зеленого лука (мелко нарезать)

специи по вкусу

вкусно подавать с соусом сладкий Чили

Способ приготовления:

1. Кабачок натираем, солим, оставляем на 20 мин и отжимаем сок. Добавляем натертые на мелкую терку крабовые палочки, натертую на мелкую терку моцареллу, яйцо, зелень и специи. Добавляем 5 столовых ложек муки, перемешиваем до густой массы.

2. Формируем котлетки мокрыми руками.

3. Жарим до золотистости под крышкой.

Вкусно будет как в горячем, так и холодном виде!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами