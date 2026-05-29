Сочные куриные котлеты: рассказываем, что обязательно добавить в фарш

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,7 т.
Куриные котлеты – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно добавляя сыр, лук, зелень, сырые овощи, даже картофель для сочности. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из куриного фарша. 

Ингредиенты: 

Для котлет:

  • фарш куриный 1,2 кг
  • лук 1 шт.
  • картофель 3 шт.
  • яйцо 1 шт.
  • специи: соль, перец, к курице по вкусу

Для соуса:

  • овощно-томатный соус для приготовления 1 п.
  • сметана 5-6 ст.л.
  • вода 400 мл

Способ приготовления: 

1. Лук и картофель натереть на мелкую терку, хорошо отжать от лишней жидкости. Смешать все составляющие. Смазанными в масле руками сформировать котлетки и обжарить на масле до корочки.

2. Для заливки к овощно-томатному соусу добавить сметану, воду и хорошо перемешать.

3. Котлеты выложить в сковородку, залить соусом и на среднем огне протушить 30 минут (15 минут под крышкой, перевернуть, и 15 минут без крышки).

