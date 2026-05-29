Куриные котлеты – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно добавляя сыр, лук, зелень, сырые овощи, даже картофель для сочности.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из куриного фарша.

Ингредиенты:

Для котлет:

фарш куриный 1,2 кг

лук 1 шт.

картофель 3 шт.

яйцо 1 шт.

специи: соль, перец, к курице по вкусу

Для соуса:

овощно-томатный соус для приготовления 1 п.

сметана 5-6 ст.л.

вода 400 мл

Способ приготовления:

1. Лук и картофель натереть на мелкую терку, хорошо отжать от лишней жидкости. Смешать все составляющие. Смазанными в масле руками сформировать котлетки и обжарить на масле до корочки.

2. Для заливки к овощно-томатному соусу добавить сметану, воду и хорошо перемешать.

3. Котлеты выложить в сковородку, залить соусом и на среднем огне протушить 30 минут (15 минут под крышкой, перевернуть, и 15 минут без крышки).

