Сочные куриные котлеты: рассказываем, что обязательно добавить в фарш
Куриные котлеты – идеальное блюдо для сытного обеда и ужина. Готовить их можно добавляя сыр, лук, зелень, сырые овощи, даже картофель для сочности.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных котлет из куриного фарша.
Ингредиенты:
Для котлет:
- фарш куриный 1,2 кг
- лук 1 шт.
- картофель 3 шт.
- яйцо 1 шт.
- специи: соль, перец, к курице по вкусу
Для соуса:
- овощно-томатный соус для приготовления 1 п.
- сметана 5-6 ст.л.
- вода 400 мл
Способ приготовления:
1. Лук и картофель натереть на мелкую терку, хорошо отжать от лишней жидкости. Смешать все составляющие. Смазанными в масле руками сформировать котлетки и обжарить на масле до корочки.
2. Для заливки к овощно-томатному соусу добавить сметану, воду и хорошо перемешать.
3. Котлеты выложить в сковородку, залить соусом и на среднем огне протушить 30 минут (15 минут под крышкой, перевернуть, и 15 минут без крышки).
