Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского
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Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо как для обеда, так и праздничного стола. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в основу лук, а также хлеб в молоке. Не забывайте о специях.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, из филе бедра.
Ингредиенты:
- 800 г филе бедра
- 175 г жареного лука (270 г сырого)
- 90 г мякиша вчерашнего белого хлеба
- 60 г молока
- 12 г соли
- Черный перец
- Без чеснока и яиц
Способ приготовления:
1. Очищенный лук нарезаю произвольно. Слегка обжарьте на масле до появления первого цвета на небольшом огне. Выключите огонь и оставьте остыть и немного дойти.
2. Вчерашний хлеб очищаю от корочки. Мякоть нарежьте и залейте молоком. Затем смешайте с остывшим луком.
3. Через среднюю мясорубку дважды пропустите филе бедра. Можно сразу вместе с хлебом и луком вперемешку. Фарш посолите, поперчите, хорошо перемешайте и отбейте. Затем охладите пару часов и сформируйте котлеты. Очень вкусно еще добавить 100 г натертого твердого сыра.
4. Панируйте котлеты в муке. Можно в сухарях из корочек хлеба. Обжарьте на масле до красивого цвета и доведите в духовке 5-7 минут при 180 С.
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