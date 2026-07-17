Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
915
Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского
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Домашние куриные котлеты – лучшее блюдо как для обеда, так и праздничного стола. Для того, чтобы котлеты были сочными, добавьте в основу лук, а также хлеб в молоке. Не забывайте о специях.

Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных, сочных куриных котлет, из филе бедра. 

Ингредиенты: 

  • 800 г филе бедра
  • 175 г жареного лука (270 г сырого)
  • 90 г мякиша вчерашнего белого хлеба
  • 60 г молока
  • 12 г соли
  • Черный перец
  • Без чеснока и яиц

Способ приготовления: 

1. Очищенный лук нарезаю произвольно. Слегка обжарьте на масле до появления первого цвета на небольшом огне. Выключите огонь и оставьте остыть и немного дойти.

Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского

2. Вчерашний хлеб очищаю от корочки. Мякоть нарежьте и залейте молоком. Затем смешайте с остывшим луком. 

Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского

3. Через среднюю мясорубку дважды пропустите филе бедра. Можно сразу вместе с хлебом и луком вперемешку. Фарш посолите, поперчите, хорошо перемешайте и отбейте. Затем охладите пару часов и сформируйте котлеты. Очень вкусно еще добавить 100 г натертого твердого сыра. 

Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского

4. Панируйте котлеты в муке. Можно в сухарях из корочек хлеба. Обжарьте на масле до красивого цвета и доведите в духовке 5-7 минут при 180 С. 

Сочные куриные котлеты с жареным луком: рецепт блюда от Владимира Ярославского

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