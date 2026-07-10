Мясные бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить блюдо из куриного фарша, добавив овощи или просто лук.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных бризолей с мясным фаршем.

Ингредиенты:

500 г фарша

120 г тертого сыра

1 крупная луковица, пропущенная через терку

вафельные коржи

3-4 яйца (для кляра)

соль, перец по вкусу

растительное масло для жарки

Способ приготовления:

1. В фарш добавляю тертый сыр, измельченный лук, соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваю до однородной массы.

2. Равномерно распределите по вафлях фарш, накройте сверху также вафлей и нарежьте.

3. Яйца взбейте с щепоткой соли. Каждый кусочек обмокните в кляр и жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Готовые бризоли переложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло!

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