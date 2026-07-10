Сочные мясные бризоли с сыром: делимся простым рецептом вкусного и сытного блюда
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Мясные бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить блюдо из куриного фарша, добавив овощи или просто лук.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных бризолей с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 120 г тертого сыра
- 1 крупная луковица, пропущенная через терку
- вафельные коржи
- 3-4 яйца (для кляра)
- соль, перец по вкусу
- растительное масло для жарки
Способ приготовления:
1. В фарш добавляю тертый сыр, измельченный лук, соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваю до однородной массы.
2. Равномерно распределите по вафлях фарш, накройте сверху также вафлей и нарежьте.
3. Яйца взбейте с щепоткой соли. Каждый кусочек обмокните в кляр и жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.
Готовые бризоли переложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло!
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