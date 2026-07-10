Сочные мясные бризоли с сыром: делимся простым рецептом вкусного и сытного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,2 т.
Рецепт блюда
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Мясные бризоли – лучшая альтернатива котлетам и отбивным. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить блюдо из куриного фарша, добавив овощи или просто лук. 

Сочные мясные бризоли с сыром: делимся простым рецептом вкусного и сытного блюда

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных бризолей с мясным фаршем. 

Ингредиенты:

  • 500 г фарша 
  • 120 г тертого сыра
  • 1 крупная луковица, пропущенная через терку
  • вафельные коржи
  • 3-4 яйца (для кляра)
  • соль, перец по вкусу
  • растительное масло для жарки

Способ приготовления: 

1. В фарш добавляю тертый сыр, измельченный лук, соль и перец по вкусу и хорошо перемешиваю до однородной массы.

Сочные мясные бризоли с сыром: делимся простым рецептом вкусного и сытного блюда

2. Равномерно распределите по вафлях фарш, накройте сверху также вафлей и нарежьте.  

Сочные мясные бризоли с сыром: делимся простым рецептом вкусного и сытного блюда

3. Яйца взбейте с щепоткой соли. Каждый кусочек обмокните в кляр и жарьте на разогретой сковороде с маслом до золотистой корочки с обеих сторон.

Сочные мясные бризоли с сыром: делимся простым рецептом вкусного и сытного блюда

Готовые бризоли переложите на бумажное полотенце, чтобы стекло лишнее масло!

Сочные мясные бризоли с сыром: делимся простым рецептом вкусного и сытного блюда

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