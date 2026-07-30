Сочные рулетики из лаваша с мясным фаршем: рецепт вкусного блюда за 10 минут
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также чипсов. Еще из нее получатся очень вкусные запеканки, пироги и даже салаты.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков с мясным фаршем, которые готовятся в аэрогриле.
Ингредиенты:
- 2 тортильи (или круглые лаваши)
- 400 г фарша
- по 1 ч.л. соли, паприки и чеснока
- горсть нарезанной зелени
- 100 г сыра
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш со специями и луком.
2. Выложите начинку на лаваш, сверху присыпьте тертым сыром, сверните в рулет и порежьте.
3. Нанизывайте на шпажки, готовьте в аэрогриле 15 минут при 180С.
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