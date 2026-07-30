Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также чипсов. Еще из нее получатся очень вкусные запеканки, пироги и даже салаты.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков с мясным фаршем, которые готовятся в аэрогриле.

Ингредиенты:

2 тортильи (или круглые лаваши)

400 г фарша

по 1 ч.л. соли, паприки и чеснока

горсть нарезанной зелени

100 г сыра

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш со специями и луком.

2. Выложите начинку на лаваш, сверху присыпьте тертым сыром, сверните в рулет и порежьте.

3. Нанизывайте на шпажки, готовьте в аэрогриле 15 минут при 180С.

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