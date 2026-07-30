Сочные рулетики из лаваша с мясным фаршем: рецепт вкусного блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
858
Рецепт блюда из лаваша
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Лаваш – идеальная основа для приготовления вкусных закусок, а также чипсов. Еще из нее получатся очень вкусные запеканки, пироги и даже салаты.

Что приготовить из лаваша и фарша

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных рулетиков с мясным фаршем, которые готовятся в аэрогриле. 

Ингредиенты: 

  • 2 тортильи (или круглые лаваши)
  • 400 г фарша
  • по 1 ч.л. соли, паприки и чеснока
  • горсть нарезанной зелени
  • 100 г сыра

Способ приготовления: 

1. Смешайте фарш со специями и луком. 

Фарш для начинки

2. Выложите начинку на лаваш, сверху присыпьте тертым сыром, сверните в рулет и порежьте.

Приготовление блюда

3. Нанизывайте на шпажки, готовьте в аэрогриле 15 минут при 180С.

Готовое блюдо

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