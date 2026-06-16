Сочные тефтели с булгуром и томатным соусом: рецепт сытного блюда для всей семьи
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Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо из фарша, но не котлеты, идеальной альтернативой будут тефтели. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить их с соусами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных тефтелей, с булгуром и овощной зажаркой.
Ингредиенты:
- 500 г фарша
- 1 морковь
- 1 луковица
- 100 г сырого булгура
- 100 мл кетчупа/томатной пасты
- 100 г сметаны
- 50–100 мл воды
- копченая паприка, черный перец, соль
Способ приготовления:
1. Промываем и отвариваем булгур, обжариваем лук с морковью. Смешиваем фарш, булгур, обжаренный лук, черный перец и соль.
2. Влажными руками формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.
3. Для заливки: смешиваем кетчуп, сметану, воду и специи, заливаем смесью тефтели. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.
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