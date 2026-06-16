Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо из фарша, но не котлеты, идеальной альтернативой будут тефтели. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить их с соусами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных тефтелей, с булгуром и овощной зажаркой.

Ингредиенты:

500 г фарша

1 морковь

1 луковица

100 г сырого булгура

100 мл кетчупа/томатной пасты

100 г сметаны

50–100 мл воды

копченая паприка, черный перец, соль

Способ приготовления:

1. Промываем и отвариваем булгур, обжариваем лук с морковью. Смешиваем фарш, булгур, обжаренный лук, черный перец и соль.

2. Влажными руками формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.

3. Для заливки: смешиваем кетчуп, сметану, воду и специи, заливаем смесью тефтели. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.

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