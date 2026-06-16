Сочные тефтели с булгуром и томатным соусом: рецепт сытного блюда для всей семьи

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
2,3 т.
Сочные тефтели с булгуром и томатным соусом: рецепт сытного блюда для всей семьи
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Если вы хотите приготовить сытное и вкусное блюдо из фарша, но не котлеты, идеальной альтернативой будут тефтели. Для того, чтобы они были сочными, кулинары советуют готовить их с соусами.

Сочные тефтели с булгуром и томатным соусом: рецепт сытного блюда для всей семьи

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сочных тефтелей, с булгуром и овощной зажаркой. 

Ингредиенты: 

  • 500 г фарша
  • 1 морковь
  • 1 луковица
  • 100 г сырого булгура
  • 100 мл кетчупа/томатной пасты
  • 100 г сметаны
  • 50–100 мл воды
  • копченая паприка, черный перец, соль

Способ приготовления: 

1. Промываем и отвариваем булгур, обжариваем лук с морковью. Смешиваем фарш, булгур, обжаренный лук, черный перец и соль.

Сочные тефтели с булгуром и томатным соусом: рецепт сытного блюда для всей семьи

2. Влажными руками формируем тефтели и выкладываем в форму для запекания.

Сочные тефтели с булгуром и томатным соусом: рецепт сытного блюда для всей семьи

3. Для заливки: смешиваем кетчуп, сметану, воду и специи, заливаем смесью тефтели. Отправляем в разогретую до 180 С духовку на 35-40 минут.

Сочные тефтели с булгуром и томатным соусом: рецепт сытного блюда для всей семьи

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