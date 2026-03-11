Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Сочные запеченные котлеты с кукурузой, помидорами и сыром: делимся рецептом полезного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
483
Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда. Готовить их можно из любого фарша, а лучше всего – сделать рубленные, добавив кукурузу, помидоры и сметану. Так они будут очень сочными и мягкими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, ароматных и вкусных котлет из филе. 

Ингредиенты: 

  • 500 г. филе курицы
  • 1 небольшой помидор
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. сметаны
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • 40 г. муки
  • 100 г. сыра

Способ приготовления: 

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2. Перемешиваем до однородности.

3. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Подавайте горячими! 

