Сочные запеченные котлеты с кукурузой, помидорами и сыром: делимся рецептом полезного блюда
Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда. Готовить их можно из любого фарша, а лучше всего – сделать рубленные, добавив кукурузу, помидоры и сметану. Так они будут очень сочными и мягкими.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, ароматных и вкусных котлет из филе.
Ингредиенты:
- 500 г. филе курицы
- 1 небольшой помидор
- 1 яйцо
- 2 ст.л. консервированной кукурузы
- 1 ст.л. сметаны
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- 40 г. муки
- 100 г. сыра
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.
2. Перемешиваем до однородности.
3. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
Подавайте горячими!
