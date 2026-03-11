Домашние котлеты – лучшее блюдо для сытного обеда. Готовить их можно из любого фарша, а лучше всего – сделать рубленные, добавив кукурузу, помидоры и сметану. Так они будут очень сочными и мягкими.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных, ароматных и вкусных котлет из филе.

Ингредиенты:

500 г. филе курицы

1 небольшой помидор

1 яйцо

2 ст.л. консервированной кукурузы

1 ст.л. сметаны

сухой чеснок, копченая паприка, соль

40 г. муки

100 г. сыра

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи.

2. Перемешиваем до однородности.

3. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Подавайте горячими!

