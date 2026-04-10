Все рецепты
Сочные запеченные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом
Домашние котлеты можно готовить из свиного, куриного фарша, а также из печени, крабовых палочек, гречки, нута.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных котлет из филе, с сыром и кукурузой.
Ингредиенты:
- 500 г. филе курицы
- 1 небольшой помидор
- 1 яйцо
- 2 ст.л. консервированной кукурузы
- 1 ст.л. сметаны
- сухой чеснок, копченая паприка, соль
- 40 г. муки
- 100 г. сыра
Способ приготовления:
1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.
2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.
Подавайте горячими!
