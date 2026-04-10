Домашние котлеты можно готовить из свиного, куриного фарша, а также из печени, крабовых палочек, гречки, нута.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных котлет из филе, с сыром и кукурузой.

Ингредиенты:

500 г. филе курицы

1 небольшой помидор

1 яйцо

2 ст.л. консервированной кукурузы

1 ст.л. сметаны

сухой чеснок, копченая паприка, соль

40 г. муки

100 г. сыра

Способ приготовления:

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Подавайте горячими!

