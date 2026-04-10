Сочные запеченные рубленные котлеты с сыром: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
798
Домашние котлеты можно готовить из свиного, куриного фарша, а также из печени, крабовых палочек, гречки, нута. 

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных котлет из филе, с сыром и кукурузой. 

Ингредиенты: 

  • 500 г. филе курицы
  • 1 небольшой помидор
  • 1 яйцо
  • 2 ст.л. консервированной кукурузы
  • 1 ст.л. сметаны
  • сухой чеснок, копченая паприка, соль
  • 40 г. муки
  • 100 г. сыра

Способ приготовления: 

1. К мелко нарезанному филе курицы добавляем нарезанный помидор, яйцо, кукурузу, сметану, соль и специи. Перемешиваем до однородности.

2. Выкладываем котлетки на застеленный пергаментом противень  и отправляем в разогретую до 180 С духовку на 30 минут.

Подавайте горячими! 

