Сочные запеченные свиные ребрышки для пасхального стола: рассказываем, как правильно и сколько запекать мясо
Запеченные свиные ребрышки – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и хоть каждый день. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его хорошо замариновать.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных свиных ребрышек.
Ингредиенты:
- Ребрышки свиньи или теленка
- Копченая паприка 1 ст. л.
- Чеснок сушеный 1 ст. л. или 4-5 зубчиков
- Специи к мясу 1 ст. л.
- Соль 1 ч. л.
Для соуса:
- Соевый соус 2 ст. л.
- BBQ соус или кетчуп 2 ст. л.
- Горчица 2 ст. л.
Способ приготовления:
1. Ребрышки натираем специями.
2. Заворачиваем в фольгу и ставим в духовку на 2,5 часа при 150°C.
3. Далее смазываем соусом и ставим еще на 20 минут при 200°C до румяной корочки.
