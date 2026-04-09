Запеченные свиные ребрышки – очень вкусное и сытное блюдо, которое можно готовить как для праздничного стола, так и хоть каждый день. Для того, чтобы мясо было сочным, кулинары советуют его хорошо замариновать.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сочных запеченных свиных ребрышек.

Ингредиенты:

Ребрышки свиньи или теленка

Копченая паприка 1 ст. л.

Чеснок сушеный 1 ст. л. или 4-5 зубчиков

Специи к мясу 1 ст. л.

Соль 1 ч. л.

Для соуса:

Соевый соус 2 ст. л.

BBQ соус или кетчуп 2 ст. л.

Горчица 2 ст. л.

Способ приготовления:

1. Ребрышки натираем специями.

2. Заворачиваем в фольгу и ставим в духовку на 2,5 часа при 150°C.

3. Далее смазываем соусом и ставим еще на 20 минут при 200°C до румяной корочки.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: