Куриное филе – идеальная основа для приготовления вкусных котлет, отбивных, салатов и домашней колбасы, сосисок, отбивных, а также салатов и закусок. Еще и филе получится очень сочный и аппетитный рулет.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из филе с вкусной начинкой из грибов.

Ингредиенты:

бекон 200 г

куриное филе 2 шт

шампиньоны 200 г

твердый сыр 100 г

майонез 1 ст л

кетчуп 1 ст л

соль перец

Способ приготовления:

1. Куриное филе разрезаем на 2 части и отбиваем, солим и перчим.

2. На пергамент выкладываем бекон. Сверху куриное филе и смазываем майонезом. Посыпаем натертым сыром и выкладываем заранее по жареным шампиньонам.

3. Заворачиваем в рулет, смазываем кетчупом и ставим в разогретую духовку до 200 С на 40-45 минут.

