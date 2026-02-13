Все рецепты
Сочный и вкусный рулет из филе с грибной начинкой: самый простой рецепт блюда для всей семьи
Куриное филе – идеальная основа для приготовления вкусных котлет, отбивных, салатов и домашней колбасы, сосисок, отбивных, а также салатов и закусок. Еще и филе получится очень сочный и аппетитный рулет.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного и сочного рулета из филе с вкусной начинкой из грибов.
Ингредиенты:
- бекон 200 г
- куриное филе 2 шт
- шампиньоны 200 г
- твердый сыр 100 г
- майонез 1 ст л
- кетчуп 1 ст л
- соль перец
Способ приготовления:
1. Куриное филе разрезаем на 2 части и отбиваем, солим и перчим.
2. На пергамент выкладываем бекон. Сверху куриное филе и смазываем майонезом. Посыпаем натертым сыром и выкладываем заранее по жареным шампиньонам.
3. Заворачиваем в рулет, смазываем кетчупом и ставим в разогретую духовку до 200 С на 40-45 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: