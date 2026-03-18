Подпишитесь, чтобы узнавать новости первыми

Нажмите “Подписаться” в следующем окне

Перейти
Google Subscribe

Сочный ролл из лаваша, с сыром и овощами: рецепт сытного блюда без вреда для фигуры

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
57
Рецепт закуски

Лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд для перекуса – это лаваш. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты: 

  • лаваш
  • листья салата
  • сыр инсалата/фелата/фета
  • помидор
  • перец
  • прованские травы
  • соль

Способ приготовления: 

1. На лаваш выкладываем листья салата, кусочки сыра, перец, сверху посыпьте специями.

2. Сверните, обжарьте на сухой сковороде и разрежьте пополам. 

Подавайте сочный рулет сразу!

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты