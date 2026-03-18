Лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд для перекуса – это лаваш. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром и зеленью.

Ингредиенты:

лаваш

листья салата

сыр инсалата/фелата/фета

помидор

перец

прованские травы

соль

Способ приготовления:

1. На лаваш выкладываем листья салата, кусочки сыра, перец, сверху посыпьте специями.

2. Сверните, обжарьте на сухой сковороде и разрежьте пополам.

Подавайте сочный рулет сразу!

