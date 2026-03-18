Сочный ролл из лаваша, с сыром и овощами: рецепт сытного блюда без вреда для фигуры
Лучшая основа для приготовления вкусных и легких блюд для перекуса – это лаваш. Для начинки можно использовать любые продукты, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного блюда из лаваша, с сыром и зеленью.
Ингредиенты:
- лаваш
- листья салата
- сыр инсалата/фелата/фета
- помидор
- перец
- прованские травы
- соль
Способ приготовления:
1. На лаваш выкладываем листья салата, кусочки сыра, перец, сверху посыпьте специями.
2. Сверните, обжарьте на сухой сковороде и разрежьте пополам.
Подавайте сочный рулет сразу!
