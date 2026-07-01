Лучший освежающий летний напиток – лимонад. Готовить его можно из цитрусовых, а также любых ягод, арбуза, огурцов. А для свежести добавьте обязательно мяту.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, охлаждающего лимонада из лимонов, сахара и воды.

Ингредиенты:

Лимоны 4-5 крупных штук (понадобится примерно 200 мл свежего сока)

Сахар 150-200 г (регулируйте по вкусу)

Вода 1 литр (очищенная или газированная)

Лед для подачи

Мята несколько веточек для аромата (по желанию)

Способ приготовления:

1. Приготовьте сироп: смешайте в небольшом сотейнике 200 мл воды и весь сахар. Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и дайте сиропу остыть.

2. Выжмите сок из лимонов, обязательно процедите его через сито, чтобы удалить косточки и лишнюю мякоть.

3. Смешайте все ингредиенты, лед и мяту!

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