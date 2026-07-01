Спасает от жары: цитрусовый домашний лимонад за 5 минут
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Лучший освежающий летний напиток – лимонад. Готовить его можно из цитрусовых, а также любых ягод, арбуза, огурцов. А для свежести добавьте обязательно мяту.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, охлаждающего лимонада из лимонов, сахара и воды.
Ингредиенты:
- Лимоны 4-5 крупных штук (понадобится примерно 200 мл свежего сока)
- Сахар 150-200 г (регулируйте по вкусу)
- Вода 1 литр (очищенная или газированная)
- Лед для подачи
- Мята несколько веточек для аромата (по желанию)
Способ приготовления:
1. Приготовьте сироп: смешайте в небольшом сотейнике 200 мл воды и весь сахар. Нагревайте на среднем огне, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Снимите с огня и дайте сиропу остыть.
2. Выжмите сок из лимонов, обязательно процедите его через сито, чтобы удалить косточки и лишнюю мякоть.
3. Смешайте все ингредиенты, лед и мяту!
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