Бразильский лимонад, он также известный как швейцарский лимонад – это невероятно освежающий сливочный напиток на основе цельных лаймов и сгущенного молока. Он готовится всего за несколько минут и обладает густой кремовой текстурой.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусного, освежающего бразильского лимонада из лаймов и сгущенного молока.

Ингредиенты на 4 порции:

Лаймы 2-3 шт. (лучше выбирать гладкие, без повреждений)

Сгущенное молоко 100-150 г (регулируйте по вкусу)

Питьевая вода (холодная) 700-800 мл

Лед 1-2 горсти

Сахар 1-2 ст. л. (опционально, если хотите сделать напиток слаще)

Способ приготовления:

1. Тщательно вымойте фрукты теплой водой со щеткой и обсушите их. Срежьте у лаймов "хвостики" и нарежьте каждый на 4-8 долек. Поместите нарезанные лаймы в чашу блендера, влейте около 300 мл холодной воды и добавьте лед. Взбейте все на максимальной мощности около 10-15 секунд.

2. Процедите получившуюся смесь через мелкое сито или марлю в кувшин, чтобы избавиться от излишков цедры и мякоти. Тщательно отожмите жмых.

3. Перелейте процеженную жидкость обратно в блендер, добавьте сгущенное молоко и оставшуюся воду (можно заменить ее на сильно газированную). Взбейте еще раз до образования легкой пенки.

Наполните бокалы кубиками льда и залейте готовым лимонадом. Украсьте долькой лайма или веточкой свежей мяты!

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