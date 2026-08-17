Стейки из капусты с мясным фаршем: делимся рецептом очень сытного и вкусного блюда
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Молодая белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления сочных салатов и нежных голубцов. Еще из нее можно сделать запеканки, стейки.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из капусты, с сыром и специями.
Ингредиенты:
- молодая капуста
- 400 г фарша из индейки
- 100 г сыра
- итальянские травы
- соль, перец
Способ приготовления:
1. Капусту нарезаем нетолкими ломтиками, смазываем маслом, посыпаем итальянскими травами и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.
2. В фарш добавляем соль, перец, специи и перемешиваем. Выкладываем фарш на капусту, посыпаем сыром и запекаем еще 25-30 минут.
Подавайте горячими!
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