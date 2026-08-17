Стейки из капусты с мясным фаршем: делимся рецептом очень сытного и вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
915
Рецепт стейков из капусты
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Молодая белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления сочных салатов и нежных голубцов. Еще из нее можно сделать запеканки, стейки.

Что приготовить из капусты

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из капусты, с сыром и специями.

Ингредиенты: 

  • молодая капуста
  • 400 г фарша из индейки
  • 100 г сыра
  • итальянские травы
  • соль, перец

Способ приготовления: 

1. Капусту нарезаем нетолкими ломтиками, смазываем маслом, посыпаем итальянскими травами и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

Основа для блюда

2. В фарш добавляем соль, перец, специи и перемешиваем. Выкладываем фарш на капусту, посыпаем сыром и запекаем еще 25-30 минут.

Начинка для капусты

Подавайте горячими!

Готовое блюдо

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