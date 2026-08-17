Молодая белокачанная капуста – идеальный овощ для приготовления сочных салатов и нежных голубцов. Еще из нее можно сделать запеканки, стейки.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных стейков из капусты, с сыром и специями.

Ингредиенты:

молодая капуста

400 г фарша из индейки

100 г сыра

итальянские травы

соль, перец

Способ приготовления:

1. Капусту нарезаем нетолкими ломтиками, смазываем маслом, посыпаем итальянскими травами и отправляем в разогретую до 180 градусов духовку на 10 минут.

2. В фарш добавляем соль, перец, специи и перемешиваем. Выкладываем фарш на капусту, посыпаем сыром и запекаем еще 25-30 минут.

Подавайте горячими!

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