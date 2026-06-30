Пицца – самое простое и вкусное блюдо для обеда, перекуса и ужина. Готовить тесто можно просто на сметане, воде, молоке. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной пиццы на пышном, удачном тесте на сметане.

Ингредиенты:

творог

одно яйцо

сто восемьдесят граммов муки

две столовые ложки сметаны

соль и сахар

половина столовой ложки разрыхлителя

начинка любая

Способ приготовления:

1. Сыр смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте сметану. Если крупинки слишком крупные, лучше измельчить массу блендером. Добавьте муку и разрыхлитель. Руками замесите мягкое, слегка липкое творожное тесто для пиццы без дрожжей.

2. Разделите тесто на 4 одинаковые части и раскатайте каждую в тонкий круг, примерно равный диаметру сковороды. Разогрейте сковороду без масла. На горячую поверхность выложите тесто и готовьте на слабой мощности конфорки 5 минут под крышкой. Затем снимите с огня.

3. На пропеченную сторону коржа выложите соус, начинку и сыр. Переверните на сковороду сырой стороной и готовьте еще 15 минут под крышкой.

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