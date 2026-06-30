Сырная пицца на сковороде за 15 минут: делимся самым легким рецептом
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Пицца – самое простое и вкусное блюдо для обеда, перекуса и ужина. Готовить тесто можно просто на сметане, воде, молоке. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной пиццы на пышном, удачном тесте на сметане.
Ингредиенты:
- творог
- одно яйцо
- сто восемьдесят граммов муки
- две столовые ложки сметаны
- соль и сахар
- половина столовой ложки разрыхлителя
- начинка любая
Способ приготовления:
1. Сыр смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте сметану. Если крупинки слишком крупные, лучше измельчить массу блендером. Добавьте муку и разрыхлитель. Руками замесите мягкое, слегка липкое творожное тесто для пиццы без дрожжей.
2. Разделите тесто на 4 одинаковые части и раскатайте каждую в тонкий круг, примерно равный диаметру сковороды. Разогрейте сковороду без масла. На горячую поверхность выложите тесто и готовьте на слабой мощности конфорки 5 минут под крышкой. Затем снимите с огня.
3. На пропеченную сторону коржа выложите соус, начинку и сыр. Переверните на сковороду сырой стороной и готовьте еще 15 минут под крышкой.
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