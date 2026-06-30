Сырная пицца на сковороде за 15 минут: делимся самым легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
789
Сырная пицца на сковороде за 15 минут: делимся самым легким рецептом
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Пицца – самое простое и вкусное блюдо для обеда, перекуса и ужина. Готовить тесто можно просто на сметане, воде, молоке. А для начинки подойдут любые продукты, которые вы любите.

Сырная пицца на сковороде за 15 минут: делимся самым легким рецептом

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусной пиццы на пышном, удачном тесте на сметане.

Ингредиенты: 

  • творог
  • одно яйцо
  • сто восемьдесят граммов муки
  • две столовые ложки сметаны
  • соль и сахар
  • половина столовой ложки разрыхлителя
  • начинка любая 

Способ приготовления: 

1. Сыр смешайте с яйцом, сахаром и солью. Добавьте сметану. Если крупинки слишком крупные, лучше измельчить массу блендером. Добавьте муку и разрыхлитель. Руками замесите мягкое, слегка липкое творожное тесто для пиццы без дрожжей.

Сырная пицца на сковороде за 15 минут: делимся самым легким рецептом

2. Разделите тесто на 4 одинаковые части и раскатайте каждую в тонкий круг, примерно равный диаметру сковороды. Разогрейте сковороду без масла. На горячую поверхность выложите тесто и готовьте на слабой мощности конфорки 5 минут под крышкой. Затем снимите с огня.

Сырная пицца на сковороде за 15 минут: делимся самым легким рецептом

3. На пропеченную сторону коржа выложите соус, начинку и сыр. Переверните на сковороду сырой стороной и готовьте еще 15 минут под крышкой.

Сырная пицца на сковороде за 15 минут: делимся самым легким рецептом

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