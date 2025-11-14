Сырная закуска для новогоднего стола за 2 минуты: делимся простым рецептом

Одна из самых вкусных и простых в приготовлении домашних закусок – сырная. Готовить ее можно с орехами, специями, зеленью. А для яркого вкуса добавьте гранат.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной сырной закуски, с орехами и зернами граната.

Ингредиенты:

  • крем-сыр 200 г
  • творог 50 г
  • орехи 40 г
  • гранат
  • батон

Способ приготовления:

1. К крем-сыру добавляем натертый Ровенский сыр, нарезанные орехи, можно еще зелень. Все смешиваем.

2. Выкладываем на пищевую пленку, сворачиваем и формируем шарик. Кладем в холодильник минимум час для стабилизации.

3. Далее обсыпаем гранатом, немного вдавливая его.

