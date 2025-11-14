Все рецепты
Сырная закуска для новогоднего стола за 2 минуты: делимся простым рецептом
Одна из самых вкусных и простых в приготовлении домашних закусок – сырная. Готовить ее можно с орехами, специями, зеленью. А для яркого вкуса добавьте гранат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной сырной закуски, с орехами и зернами граната.
Ингредиенты:
- крем-сыр 200 г
- творог 50 г
- орехи 40 г
- гранат
- батон
Способ приготовления:
1. К крем-сыру добавляем натертый Ровенский сыр, нарезанные орехи, можно еще зелень. Все смешиваем.
2. Выкладываем на пищевую пленку, сворачиваем и формируем шарик. Кладем в холодильник минимум час для стабилизации.
3. Далее обсыпаем гранатом, немного вдавливая его.
