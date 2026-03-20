Сытная паста с грибами и курицей на ужин: как приготовить
Паста с курицей и грибами – вариант сытного ужина. Для такого блюда вам понадобится минимум ингредиентов. К тому же, это значительно изысканнее, чем просто отваривать макароны.
Идея приготовления сытной домашней пасты с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера chudnova.food в Instagram.
Ингредиенты:
- филе куриного бедра – 4 шт.
- соль, перец
- шампиньоны – 200 г
- сметана – 200 г
- лапша – 200 г
- сыр – 50 г
Способ приготовления:
1. Поперчить и посолить филе куриного бедра и грибы.
2. Пожарить на растительном масле до испарения воды.
3. В подсоленную воду положить пасту.
4. Варить на минуту меньше, чем указано на упаковке.
5. Добавить сметану в грибы с курицей и тушить 5 минут.
6. Добавить сыр, оставить на несколько минут.
7. Добавить готовую пасту, перемешать.
