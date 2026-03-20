Паста с курицей и грибами – вариант сытного ужина. Для такого блюда вам понадобится минимум ингредиентов. К тому же, это значительно изысканнее, чем просто отваривать макароны.

Идея приготовления сытной домашней пасты с курицей и грибами опубликована на странице фудблогера chudnova.food в Instagram.

Ингредиенты:

филе куриного бедра – 4 шт.

соль, перец

шампиньоны – 200 г

сметана – 200 г

лапша – 200 г

сыр – 50 г

Способ приготовления:

1. Поперчить и посолить филе куриного бедра и грибы.

2. Пожарить на растительном масле до испарения воды.

3. В подсоленную воду положить пасту.

4. Варить на минуту меньше, чем указано на упаковке.

5. Добавить сметану в грибы с курицей и тушить 5 минут.

6. Добавить сыр, оставить на несколько минут.

7. Добавить готовую пасту, перемешать.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: