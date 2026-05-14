Паста с курицей и грибами в сливочном соусе – одно из тех блюд, которые всегда получаются удачными. Оно сытное, ароматное и готовится без сложных ингредиентов. Сочетание нежного куриного филе, обжаренных грибов и кремового соуса делает вкус очень насыщенным. Такой рецепт отлично подойдет как для быстрого обеда, так и для домашнего ужина.

Идея приготовления сытной пасты с курицей и грибами на обед опубликована на странице фудблогера an.cookbook в Instagram.

Ингредиенты:

куриное филе – 400 г

грибы – 350 г

сливки – 300 мл

крем-сыр – 2 ст. л.

макароны – 250 г

твердый сыр – по желанию

соль – по вкусу

черный перец – по вкусу

любимые специи – по вкусу

масло – для жарки для жарки

Способ приготовления:

1. Куриное филе нарежьте небольшими кусочками. Разогрейте сковороду с маслом и обжарьте мясо до легкой золотистой корочки. Добавьте соль, перец и любимые специи.

2. Грибы нарежьте пластинками или кусочками среднего размера. Добавьте их к курице и готовьте вместе несколько минут, пока не испарится лишняя жидкость.

3. Параллельно отварите макароны в подсоленной воде до готовности. Для рецепта подойдут пене, фетучини, спагетти или любая другая паста.

4. Когда грибы станут мягкими, добавьте в сковороду сливки и крем-сыр. Хорошо перемешайте соус до однородной текстуры и прогрейте еще 2-3 минуты на небольшом огне.

5. Переложите готовые макароны в сковороду с соусом. Все тщательно перемешайте, чтобы паста равномерно покрылась сливочной смесью.

6. По желанию добавьте сверху немного тертого твердого сыра и подавайте блюдо горячим. Такая паста прекрасно сочетается со свежей зеленью или овощным салатом.

