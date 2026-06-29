Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда

Екатерина Ягович
Кулинария
2 минуты
528
Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда
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Если хочется приготовить сытный обед без сложных кулинарных процедур, стоит обратить внимание на фаршированные гнезда из макарон. Блюдо сочетает в себе и гарнир, и мясную начинку, а нежный соус делает его ещё сочнее. Для приготовления понадобятся простые продукты, которые легко найти в любом магазине. Такой рецепт станет отличной идеей для семейного обеда или ужина, когда нужно быстро накормить всех.

Идея приготовления сытных гнезд с фаршем на обед опубликована на странице фудблогера viktoriia gotue в Instagram.

Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда

Ингредиенты:

  • макаронные гнезда – 1 упаковка
  • фарш – 350-400 г
  • лук репчатый – 1 небольшая шт.
  • твёрдый сыр – по вкусу
  • свежая зелень – для подачи
  • сметана – 4 ст.л.
  • томатная паста – 1,5 ст.л.
  • вода – 450–500 мл
  • соль – по вкусу
  • чёрный молотый перец – по вкусу
  • паприка – по вкусу
  • сушеный базилик – по вкусу
  • сушеный орегано – по вкусу
  • сахар – щепотка

Способ приготовления:

Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда

1. Выложите макаронные гнезда в широкую сковороду диаметром примерно 28 см или в другую посуду с высокими бортиками.

2. В фарш добавьте мелко натертый или очень мелко нарезанный лук. Посолите, поперчите и хорошо перемешайте.

Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда

3. Сформируйте небольшие порции начинки и выложите их в центр каждого макаронного гнезда.

4. В отдельной миске смешайте сметану, томатную пасту, воду, соль, черный перец, паприку, базилик, орегано и щепотку сахара. Перемешайте до однородности.

Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда

5. Залейте макаронные гнезда соусом так, чтобы он покрывал их примерно на две трети.

6. Поставьте сковороду на средний огонь, доведите до кипения, после чего накройте крышкой и готовьте 20–25 минут на слабом огне.

Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда

7. Когда макароны станут мягкими, а фарш полностью приготовится, посыпьте блюдо тертым сыром. Готовьте еще 2–5 минут, пока сыр полностью не расплавится.

8. Перед подачей посыпьте фаршированные гнезда свежей зеленью.

Сытные фаршированные гнезда из макарон: идеальное блюдо для обеда

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