Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый быстрый и простой рецепт
Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для быстрого завтрака и перекуса, которое можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Для начинки отлично подойдет сыр, сосиски, овощи, колбаса.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с ветчиной и ананасами.
Ингредиенты:
- хлеб (булки или багет) 6-8 кусков
- ветчина 150-200 г
- консервированный ананас 3-4 кольца
- твердый сыр (моцарелла/гауда/эменталь) 150 г
- крем-сыр или сметана 2–3 ст. л.
- черный перец по вкусу
Способ приготовления:
1. Хлеб выкладываем на противень, застеленный пергаментом.
2. Ветчину и ананас нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Смешиваем ветчину, ананас, сыр и крем-сыр (или сметану), добавляем черный перец.
3. Выкладываем начинку щедрым слоем на каждый кусок хлеба. Запекаем в разогретой до 180°C духовке 15 минут, до румяной сырной корочки.
