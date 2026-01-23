Горячие бутерброды – лучшее сытное блюдо для быстрого завтрака и перекуса, которое можно готовить как в духовке, так и просто на сковороде. Для начинки отлично подойдет сыр, сосиски, овощи, колбаса.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с ветчиной и ананасами.

Ингредиенты:

хлеб (булки или багет) 6-8 кусков

ветчина 150-200 г

консервированный ананас 3-4 кольца

твердый сыр (моцарелла/гауда/эменталь) 150 г

крем-сыр или сметана 2–3 ст. л.

черный перец по вкусу

Способ приготовления:

1. Хлеб выкладываем на противень, застеленный пергаментом.

2. Ветчину и ананас нарезаем мелкими кубиками. Сыр натираем на крупной терке. Смешиваем ветчину, ананас, сыр и крем-сыр (или сметану), добавляем черный перец.

3. Выкладываем начинку щедрым слоем на каждый кусок хлеба. Запекаем в разогретой до 180°C духовке 15 минут, до румяной сырной корочки.

