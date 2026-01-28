Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для быстрого завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, сосисками, разными соусами.

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, сосисками и соусом.

Ингредиенты:

хлеб

сыр

сосиски

помидоры

кетчуп, майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и сосиски, порежьте мелко помидоры, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.

2. Смажьте этой массой хлеб и запекайте в духовке.

