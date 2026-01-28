Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый простой рецепт вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
174
Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый простой рецепт вкусного блюда

Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для быстрого завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, сосисками, разными соусами.

Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый простой рецепт вкусного блюда

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, сосисками и соусом.

Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый простой рецепт вкусного блюда

Ингредиенты:

  • хлеб
  • сыр
  • сосиски
  • помидоры
  • кетчуп, майонез

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и сосиски, порежьте мелко помидоры, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.

Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый простой рецепт вкусного блюда

2. Смажьте этой массой хлеб и запекайте в духовке. 

Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый простой рецепт вкусного блюда

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Сейчас мы готовим

Все рецепты