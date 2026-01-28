Все рецепты
Сытные горячие бутерброды для завтрака: самый простой рецепт вкусного блюда
Горячие бутерброды – одно из самых вкусных и сытных блюд для быстрого завтрака и перекуса. Готовить их можно с сыром, сосисками, разными соусами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром, сосисками и соусом.
Ингредиенты:
- хлеб
- сыр
- сосиски
- помидоры
- кетчуп, майонез
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и сосиски, порежьте мелко помидоры, добавьте кетчуп, майонез, перемешайте.
2. Смажьте этой массой хлеб и запекайте в духовке.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: