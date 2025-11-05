Сытные горячие бутерброды "Минутка": рецепт блюда для завтрака и перекуса

Рецепт блюда

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для быстрого, сытного и вкусного перекуса и завтрака. Готовить их можно из любого хлеба, булочек, багетов, а также просто из лаваша. Начинка для бутербродов может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

  • багет или чиабата
  • крем-сыр
  • твердый сыр
  • бекон

Способ приготовления:

1. Хлеб намажьте крем-сыром, сверху выложите твердый сыр и бекон.

2. Запекайте в духовке 5-7 минут.

