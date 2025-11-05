Все рецепты
Сытные горячие бутерброды "Минутка": рецепт блюда для завтрака и перекуса
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для быстрого, сытного и вкусного перекуса и завтрака. Готовить их можно из любого хлеба, булочек, багетов, а также просто из лаваша. Начинка для бутербродов может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром и беконом.
Ингредиенты:
- багет или чиабата
- крем-сыр
- твердый сыр
- бекон
Способ приготовления:
1. Хлеб намажьте крем-сыром, сверху выложите твердый сыр и бекон.
2. Запекайте в духовке 5-7 минут.
