Горячие бутерброды – лучшее блюдо для быстрого, сытного и вкусного перекуса и завтрака. Готовить их можно из любого хлеба, булочек, багетов, а также просто из лаваша. Начинка для бутербродов может быть любой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с сыром и беконом.

Ингредиенты:

багет или чиабата

крем-сыр

твердый сыр

бекон

Способ приготовления:

1. Хлеб намажьте крем-сыром, сверху выложите твердый сыр и бекон.

2. Запекайте в духовке 5-7 минут.

