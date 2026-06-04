Самое простое и сытное блюдо для завтрака и быстрого перекуса – горячие бутерброды, но их даже можно готовить на ужин. Начинка для блюда может быть любой, из тех продуктов, которые вы любите.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.

Ингредиенты:

батон

колбаса – 200-300 г

сыр – 200-300 г

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Колбасу и сыр на грубую терку. Все перемешиваем с майонезом.

2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку.

3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.

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