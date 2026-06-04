Сытные горячие бутерброды на каждый день: делимся рецептом блюда за 10 минут
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Самое простое и сытное блюдо для завтрака и быстрого перекуса – горячие бутерброды, но их даже можно готовить на ужин. Начинка для блюда может быть любой, из тех продуктов, которые вы любите.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- батон
- колбаса – 200-300 г
- сыр – 200-300 г
- майонез – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Колбасу и сыр на грубую терку. Все перемешиваем с майонезом.
2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку.
3. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.
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