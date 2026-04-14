Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся рецептом вкусного блюда

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
447
Самое простое, сытное и вкусное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, очень вкусно будет и проще всего – с сыром, колбасой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов, с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

  • батон
  • колбаса – 200-300 г
  • сыр – 200-300 г
  • майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления: 

1. Колбасу режем полосками. Сыр, который хорошо плавится, трем на крупную терку. Все перемешиваем с майонезом. 

2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.

