Самое простое, сытное и вкусное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, очень вкусно будет и проще всего – с сыром, колбасой.

Ингредиенты:

батон

колбаса – 200-300 г

сыр – 200-300 г

майонез – 3-4 ст.л.

Способ приготовления:

1. Колбасу режем полосками. Сыр, который хорошо плавится, трем на крупную терку. Все перемешиваем с майонезом.

2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.

