Все рецепты
Сытные горячие бутерброды по-новому: делимся рецептом вкусного блюда
Самое простое, сытное и вкусное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, очень вкусно будет и проще всего – с сыром, колбасой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень сытных и вкусных горячих бутербродов, с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- батон
- колбаса – 200-300 г
- сыр – 200-300 г
- майонез – 3-4 ст.л.
Способ приготовления:
1. Колбасу режем полосками. Сыр, который хорошо плавится, трем на крупную терку. Все перемешиваем с майонезом.
2. Батон нарезаем не тонкими ломтиками. На каждый выкладываем начинку. Запекаем в предварительно разогретой духовке при 180-200 С до момента, когда сыр начнет плавиться, а снизу ломтик будет иметь хрустящую золотистую корочку, ориентировочно 10-15 минут.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: