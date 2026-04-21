Сытные горячие бутерброды с капустой: рецепт вкусного блюда для завтрака
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного завтрака и перекуса. Готовить их можно из любых продуктов, которые вы любите. Особенно вкусно и сытно будет с сыром, мясным фаршем.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутербродов с капустой и яйцами.
Ингредиенты:
- хлеб
- капуста
- яйцо
- зелень
- специи
Способ приготовления:
1. Треть капусты мелко нарезаем, добавляем соль и мнем руками. Затем добавьте яйцо, зелень и перемешиваем.
2. Батон смазываем любимым соусом и выкладываем капусту.
Готовьте на сковороде.
