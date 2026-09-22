Сытные горячие бутерброды с очень вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Самое простое, вкусное, быстрое блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с фаршем, колбасой, сыром, овощами.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

фарш 500 г

соль, специи

яйцо

лук

сыр 150 г

тостовый хлеб

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с тертым луком, яйцом, специями, и добавьте тертый сыр.

2. Намажьте начинку на хлеб, запекайте на решетке 30 минут при 180 градусах.

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