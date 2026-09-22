Сытные горячие бутерброды с очень вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,1 т.
Вкусные горячие бутерброды в духовке
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Самое простое, вкусное, быстрое блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с фаршем, колбасой, сыром, овощами.

С чем приготовить горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов с мясным фаршем.

Ингредиенты:

  • фарш 500 г
  • соль, специи
  • яйцо
  • лук
  • сыр 150 г
  • тостовый хлеб

Способ приготовления:

1. Смешайте фарш с тертым луком, яйцом, специями, и добавьте тертый сыр.

Начинка для блюда

2. Намажьте начинку на хлеб, запекайте на решетке 30 минут при 180 градусах.

Готовые бутерброды

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