Сытные горячие бутерброды с очень вкусной начинкой: делимся легким рецептом
1 минута
1,1 т.
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Самое простое, вкусное, быстрое блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с фаршем, колбасой, сыром, овощами.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, сытных, горячих бутербродов с мясным фаршем.
Ингредиенты:
- фарш 500 г
- соль, специи
- яйцо
- лук
- сыр 150 г
- тостовый хлеб
Способ приготовления:
1. Смешайте фарш с тертым луком, яйцом, специями, и добавьте тертый сыр.
2. Намажьте начинку на хлеб, запекайте на решетке 30 минут при 180 градусах.
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