Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом идеального блюда для перекуса
1 минута
1,4 т.
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Самое простое и вкусное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинами, а также с любым хлебом.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и тунцем.
Ингредиенты:
- хлеб
- оливковое масло
- кетчуп/томатный соус
- сыр
- тунец
- красный лук
- оливки
Способ приготовления:
1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом.
2. Смазать кетчупом, или томатным соусом. Сверху посыпать тертым сыром, у меня моцарелла. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.
3. Запечь в мультипечи или духовке 5 минут при 200С.
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