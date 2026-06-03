Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом идеального блюда для перекуса

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
1,4 т.
Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом идеального блюда для перекуса
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Самое простое и вкусное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинами, а также с любым хлебом.

Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом идеального блюда для перекуса

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и тунцем.

Ингредиенты:

  • хлеб
  • оливковое масло
  • кетчуп/томатный соус
  • сыр
  • тунец
  • красный лук
  • оливки

Способ приготовления:

1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом.

Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом идеального блюда для перекуса

2. Смазать кетчупом, или томатным соусом. Сверху посыпать тертым сыром, у меня моцарелла. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.

Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом идеального блюда для перекуса

3. Запечь в мультипечи или духовке 5 минут при 200С.

Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом идеального блюда для перекуса

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