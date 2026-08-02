Горячие бутерброды можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – с сыром, овощами, колбасой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих бутербродов с сыром и яйцами.

Ингредиенты:

2 ломтика тостового хлеба

2 яйца

Сыр

Помидор

немного майонеза

5 мл растительного масла

соль по вкусу

Способ приготовления:

1. Яйца взбиваю вилкой. Помидор нарежьте кружочками.

2. На сковороду налейте буквально чайную ложечку масла, выложите хлеб и залейте яйцами.

3. Готовьте на минимальном огне, затем осторожно переверните, добавьте сыр, помидор, немного майонеза, сложите пополам, накройте крышкой и еще несколько минут прогрейте.

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