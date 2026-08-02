Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом
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Горячие бутерброды можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – с сыром, овощами, колбасой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих бутербродов с сыром и яйцами.
Ингредиенты:
- 2 ломтика тостового хлеба
- 2 яйца
- Сыр
- Помидор
- немного майонеза
- 5 мл растительного масла
- соль по вкусу
Способ приготовления:
1. Яйца взбиваю вилкой. Помидор нарежьте кружочками.
2. На сковороду налейте буквально чайную ложечку масла, выложите хлеб и залейте яйцами.
3. Готовьте на минимальном огне, затем осторожно переверните, добавьте сыр, помидор, немного майонеза, сложите пополам, накройте крышкой и еще несколько минут прогрейте.
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