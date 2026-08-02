Сытные горячие бутерброды с вкусной начинкой: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
561
Рецепт бутербродов
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Горячие бутерброды можно готовить из любых продуктов, особенно вкусно будет – с сыром, овощами, колбасой.

Вкусные горячие бутерброды

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных, горячих бутербродов с сыром и яйцами.

Ингредиенты:

  • 2 ломтика тостового хлеба
  • 2 яйца
  • Сыр
  • Помидор
  • немного майонеза
  • 5 мл растительного масла
  • соль по вкусу

Способ приготовления: 

1. Яйца взбиваю вилкой. Помидор нарежьте кружочками.

Основа для блюда

2. На сковороду налейте буквально чайную ложечку масла, выложите хлеб и залейте яйцами.

Начинка для бутербродов

3. Готовьте на минимальном огне, затем осторожно переверните, добавьте сыр, помидор, немного майонеза, сложите пополам, накройте крышкой и еще несколько минут прогрейте. 

Готовые бутерброды

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами:

Украинапродуктырецепт
Редакционная политика

Сейчас мы готовим

Все рецепты