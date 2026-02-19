Все рецепты
Сытные горячие бутерброды за 2 минуты для перекуса: рецепт блюда за копейки
Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного перекуса и завтрака. Готовить их можно из любых продуктов, например, колбасы, сыра, сосисок. А для яркого вкуса можно добавить чеснок, кетчуп, майонез, горчицу, зелень.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с тертой колбасой и сыром.
Ингредиенты:
- Колбаса
- Сыр
- Немного майонеза
- Зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр и колбасу, зелень измельчите, смешайте, добавьте майонез.
2. Намажьте на хлеб и в микроволновку на 1.5-2 минуты.
