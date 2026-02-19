Сытные горячие бутерброды за 2 минуты для перекуса: рецепт блюда за копейки

Горячие бутерброды – лучшее блюдо для сытного перекуса и завтрака. Готовить их можно из любых продуктов, например, колбасы, сыра, сосисок. А для яркого вкуса можно добавить чеснок, кетчуп, майонез, горчицу, зелень.

Сытные горячие бутерброды за 2 минуты для перекуса: рецепт блюда за копейки

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных, сытных горячих бутербродов с тертой колбасой и сыром.

Ингредиенты:

  • Колбаса
  • Сыр
  • Немного майонеза
  • Зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр и колбасу, зелень измельчите, смешайте, добавьте майонез.

2. Намажьте на хлеб и в микроволновку на 1.5-2 минуты.

