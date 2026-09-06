Сытные горячие бутерброды за 5 минут: делимся легким рецептом

Ирина Мельниченко
Кулинария
1 минута
45
Рецепт быстрых горячих бутербродов
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Самое вкусное, сытное и просто в приготовлении блюдо для завтрака или перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, а именно – с сыром, ветчиной, колбасой, рыбой, грибами.

Вкусные горячие бутерброды

Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и колбасой.

Ингредиенты:

  • тостовый хлеб
  • сыр
  • колбаса
  • кетчуп
  • майонез
  • зелень

Способ приготовления:

1. Натрите сыр, колбасу, добавьте кетчуп, майонез, зелень, специи.

Ингредиенты для блюда

2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке 5 минут.

Готовые бутерброды

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