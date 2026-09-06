Сытные горячие бутерброды за 5 минут: делимся легким рецептом
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Самое вкусное, сытное и просто в приготовлении блюдо для завтрака или перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками, а именно – с сыром, ветчиной, колбасой, рыбой, грибами.
Редакция FoodOboz делится рецептом очень вкусных и сытных горячих бутербродов с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- тостовый хлеб
- сыр
- колбаса
- кетчуп
- майонез
- зелень
Способ приготовления:
1. Натрите сыр, колбасу, добавьте кетчуп, майонез, зелень, специи.
2. Выложите начинку на хлеб и запекайте в духовке 5 минут.
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