Сытные горячие бутерброды за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса

Ирина Мельниченко
Самое простое и сытное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками – сыром, тунцем, мясом, фаршем, рыбой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутребродов с тунцем и сыром.

Ингредиенты:

  • хлеб
  • оливковое масло
  • кетчуп/томатный соус
  • сыр
  • тунец
  • красный лук
  • оливки

Способ приготовления:

1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом. Смазать кетчупом, или томатным соусом.

2. Сверху посыпать тертым сыром. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.

3. Запечь в мультипечи или духовке 5 минут при 200С.

