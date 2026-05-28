Все рецепты
Сытные горячие бутерброды за 5 минут: рецепт идеального блюда для завтрака и перекуса
Самое простое и сытное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками – сыром, тунцем, мясом, фаршем, рыбой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутребродов с тунцем и сыром.
Ингредиенты:
- хлеб
- оливковое масло
- кетчуп/томатный соус
- сыр
- тунец
- красный лук
- оливки
Способ приготовления:
1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом. Смазать кетчупом, или томатным соусом.
2. Сверху посыпать тертым сыром. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.
3. Запечь в мультипечи или духовке 5 минут при 200С.
Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: