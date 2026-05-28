Самое простое и сытное блюдо для завтрака и перекуса – горячие бутерброды. Готовить их можно с разными начинками – сыром, тунцем, мясом, фаршем, рыбой.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных горячих бутребродов с тунцем и сыром.

Ингредиенты:

хлеб

оливковое масло

кетчуп/томатный соус

сыр

тунец

красный лук

оливки

Способ приготовления:

1. Ломтики хлеба сбрызнуть оливковым маслом. Смазать кетчупом, или томатным соусом.

2. Сверху посыпать тертым сыром. Выложить раскрошенный тунец, по несколько полосок красного лука, кусочки оливок. Снова сбрызнуть маслом.

3. Запечь в мультипечи или духовке 5 минут при 200С.

Также на OBOZ.UA вы можете ознакомиться с рецептами: