Сытные котлеты из вареных яиц и творога: вкусное блюдо для тех, кто на диете

Рецепт зраз

Творог – идеальный продукт для приготовления вкусных сырников, запеканок, а также закусок, чизкейков и даже котлет. При выборе творога обращайте внимание на жирность, она должна быть не меньше 5%, так блюда из него не будут распадаться.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из творога и вареных яиц.

Ингредиенты:

  • Творог кисломолочный 400 г
  • Соль 1 ч. л.
  • Яйцо сырое 1 шт.
  • Сыр твердый 200 г
  • Зелень по вкусу
  • Яйца вареные 5 шт.
  • Мука 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натираем, вареные яйца режем мелким кубиком. Соединяем с творогом, добавляем сырое яйцо, соль, зелень и муку.

2. Перемешиваем до однородной массы и формируем котлетки. Обжариваем с обеих сторон на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

Подавайте со сметанным соусом, будут очень вкусно и сытно!

