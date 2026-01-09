Творог – идеальный продукт для приготовления вкусных сырников, запеканок, а также закусок, чизкейков и даже котлет. При выборе творога обращайте внимание на жирность, она должна быть не меньше 5%, так блюда из него не будут распадаться.

Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из творога и вареных яиц.

Ингредиенты:

Творог кисломолочный 400 г

Соль 1 ч. л.

Яйцо сырое 1 шт.

Сыр твердый 200 г

Зелень по вкусу

Яйца вареные 5 шт.

Мука 4 ст. л.

Способ приготовления:

1. Твердый сыр натираем, вареные яйца режем мелким кубиком. Соединяем с творогом, добавляем сырое яйцо, соль, зелень и муку.

2. Перемешиваем до однородной массы и формируем котлетки. Обжариваем с обеих сторон на небольшом количестве масла до золотистой корочки.

Подавайте со сметанным соусом, будут очень вкусно и сытно!

