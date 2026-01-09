Все рецепты
Сытные котлеты из вареных яиц и творога: вкусное блюдо для тех, кто на диете
Творог – идеальный продукт для приготовления вкусных сырников, запеканок, а также закусок, чизкейков и даже котлет. При выборе творога обращайте внимание на жирность, она должна быть не меньше 5%, так блюда из него не будут распадаться.
Кулинар поделился в Instagram рецептом очень вкусных и сытных котлет из творога и вареных яиц.
Ингредиенты:
- Творог кисломолочный 400 г
- Соль 1 ч. л.
- Яйцо сырое 1 шт.
- Сыр твердый 200 г
- Зелень по вкусу
- Яйца вареные 5 шт.
- Мука 4 ст. л.
Способ приготовления:
1. Твердый сыр натираем, вареные яйца режем мелким кубиком. Соединяем с творогом, добавляем сырое яйцо, соль, зелень и муку.
2. Перемешиваем до однородной массы и формируем котлетки. Обжариваем с обеих сторон на небольшом количестве масла до золотистой корочки.
Подавайте со сметанным соусом, будут очень вкусно и сытно!
