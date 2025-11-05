Бризоли – очень вкусное и сытное блюдо, которое может быть альтернативой котлетам. А готовятся они намного проще и быстрее, чем любое мясное блюдо.

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусных и сытных бризолей с мясным фаршем.

Ингредиенты:

вафли

фарш

лук

яйца

специи

Способ приготовления:

1. Фарш приправляем специями. Добавляем лук (натертый или взбитый блендером). Перемешиваем до однородности.

2. Вафли начиняем фаршем, обмакиваем во взбитые яйца.

3. Обжариваем на сковороде до золотистой корочки.

