Макароны – очень бюджетный и вкусный продукт, который можно готовить с мясом, овощами, сыром, творогом, зеленью, морепродуктами, фаршем. Еще из них получится сытная запеканка, пирог, салат.

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Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты-салата из свежими овощами, соусом.

Ингредиенты:

100 г цельнозерновой пасты

1 небольшое куриное филе

1/2 пачки рукколы

100 г моцареллы

10-15 помидорок черри

1/4 фиолетового лука

заправка: 2 ст.л. йогурта от 1,5-8%, 1 ч.л. песто, 1 ч.л. французской горчицы, щепотка соли, 1 ст.л. масла, 1/3.л. сухого чеснока

20 г пармезана(по желанию)

Способ приготовления:

1. Филе отбейте, присыпьте специями, солью и обжарьте. После порежьте средними кубиком.

2. Макароны отварите, после обязательно промойте водой.

3. Смешайте все для заправки.

4. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте порезанные овощи, зелень, заправьте соусом и можно есть!

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