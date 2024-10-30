Сытный паста-салат для обеда и ужина: рецепт блюда за 10 минут

Ирина Мельниченко
Новости Кулинарии
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Рецепт блюда

Макароны – очень бюджетный и вкусный продукт, который можно готовить с мясом, овощами, сыром, творогом, зеленью, морепродуктами, фаршем. Еще из них получится сытная запеканка, пирог, салат.

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С чем приготовить макароны

Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты-салата из свежими овощами, соусом.

Рецепт блюда

Ингредиенты:

  • 100 г цельнозерновой пасты
  • 1 небольшое куриное филе
  • 1/2 пачки рукколы
  • 100 г моцареллы
  • 10-15 помидорок черри
  • 1/4 фиолетового лука
  • заправка: 2 ст.л. йогурта от 1,5-8%, 1 ч.л. песто, 1 ч.л. французской горчицы, щепотка соли, 1 ст.л. масла, 1/3.л. сухого чеснока
  • 20 г пармезана(по желанию)

Способ приготовления:

1. Филе отбейте, присыпьте специями, солью и обжарьте. После порежьте средними кубиком.

Филе для салата

2. Макароны отварите, после обязательно промойте водой.

Макароны для приготовления блюда

3. Смешайте все для заправки.

Соус для блюда

4. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте порезанные овощи, зелень, заправьте соусом и можно есть!

Готовое блюдо

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