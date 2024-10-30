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Сытный паста-салат для обеда и ужина: рецепт блюда за 10 минут
Макароны – очень бюджетный и вкусный продукт, который можно готовить с мясом, овощами, сыром, творогом, зеленью, морепродуктами, фаршем. Еще из них получится сытная запеканка, пирог, салат.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусной пасты-салата из свежими овощами, соусом.
Ингредиенты:
- 100 г цельнозерновой пасты
- 1 небольшое куриное филе
- 1/2 пачки рукколы
- 100 г моцареллы
- 10-15 помидорок черри
- 1/4 фиолетового лука
- заправка: 2 ст.л. йогурта от 1,5-8%, 1 ч.л. песто, 1 ч.л. французской горчицы, щепотка соли, 1 ст.л. масла, 1/3.л. сухого чеснока
- 20 г пармезана(по желанию)
Способ приготовления:
1. Филе отбейте, присыпьте специями, солью и обжарьте. После порежьте средними кубиком.
2. Макароны отварите, после обязательно промойте водой.
3. Смешайте все для заправки.
4. Выложите все ингредиенты в миску, добавьте порезанные овощи, зелень, заправьте соусом и можно есть!
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