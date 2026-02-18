Сытный пирог из лаваша за 20 минут: делимся оригинальным рецептом
Тортилья – идеальная основа для приготовления тако, а также пиццы, трубочек, лазаньи и пирогов. К тому же, начинка для блюд может быть любой.
Кулинар поделилась в Instagram рецептом очень вкусного пирога из тортильи, с сыром и колбасой.
Ингредиенты:
- овощно-томатный соус 1 п.
- вода – 100 мл
- мини-тортилья – 16 шт.
- сыр – 450 г
- салями – 150 г
Способ приготовления:
1. К овощно-томатному соуса добавить воду, вымешать до однородной консистенции, и смазать им каждую тортилью.
2. Сверху выложить тертый сыр, который хорошо плавится (может быть моцарелла), далее порезанную полосками салями, завернуть по принципу блина, и разрезать на 2 части.
3. Выложить срезом вверх в разъемную форму, сверху еще присыпать тертым сыром, и запечь в предварительно разогретой до 200°С духовке 20 минут, чтобы сыр сверху расплавился и тянулся.
Если верх во время запекания очень румянится, прикройте фольгой!
